EHMATAV VAATEPILT: Demi Moore langes käpardliku ilukirurgi ohvriks! 

"Striptiisi" täht (58) astus koos mitmete teiste kuulsate daamidega - näiteks Kate Mossi ja tema tütre Lilaga - üles Fendi moeetendusel ning õhkas sotsiaalmeedias, et see oli tema teismeea unistuste täitumine. Kuid Moore'i välimus vallandas sotsiaalmeedias palavikulise arutelu, kirjutab Daily Mail. Moore'i põsejoon oli tundmatuseni muutunud ning ta nägi võõras välja.

"Ummmm… WTF happened to Demi Moore's face?"

Mõned kahtlustasid, et Moore'i välimus on meigikunstniku prohmakas, kuid lavatagused kaadrid paljastavad, et Demi näeb iga kandi pealt võõrik välja - niisiis peab olema tegu ilukirurgiaga. "Täielik enesehävitus!" ahastas üks fänn Daily Maili teatel.