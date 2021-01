ÜLLATUS! Pamela Anderson abiellus vaikselt oma turvamehega 

Playboy modell ja näitlejanna kuulutas eelmise aasta algul, et abiellus filmiprodutsent Jon Petersiga. Kuid kaheksa päeva hiljem teatas ta abielu purunemisest. Hiljem selgus, et nad polnud tegelikult oma liitu ametlikult registreerinud. Septembris kirjutas People, et Pammyl on tekkinud armusuhe oma ihukaitsja Dan Hayhurstiga.

Pami ja Dani abiellumisest jõuluõhtul kirjutas esimesena Daily Mail. "Olen täpselt seal kus vaja - mind tõeliselt armastava mehe embuses," ütles Pammy Briti kõmuväljaandele. Ta lisas, et tema ja Dan abiellusid majas, mille ta 25 aastat tagasi oma vanavanematelt ostis. "Siin abiellusid ka mu vanemad ja nemad on endiselt koos. Tunnen, et ring sai täis."