Tele KALMISTU VÄRAVAD SULETUD | Haldaja: sõidukitega kihutati ringi, piirded sõideti maha ja pargiti hauaplatsidel Toimetas Liisa Mugra , täna 21:41 Jaga: M

Pärnu Haldusteenuste juhataja Riho Lääts Foto: Kuvatõmmis/ERR/"Pealtnägija"

89aastane Mart Kenk pani püsti jõulise protestikampaania, kui Pärnumaal asuv Uulu kalmistu sulges väravad mootorsõidukitele. "Surnuaed on püha koht ja seda võib külastada igal ajal," räägib ta saates "Pealtnägija". Pärnu Haldusteenuste juhataja sõnul tõkestati tee just seetõttu, et rahulas kihutati ja sigatseti.