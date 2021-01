Inimesed Liis Lemsalu nime all tegutseb libakonto! Lauljatar: ärge registreerige ega jagage isiklikke andmeid Ohtuleht.ee , täna 20:52 Jaga: M

Liis Lemsalu Foto: Erlend Štaub

Liis Lemsalu hoiatab Instagramis, et tema nime all tegutsevad Facebookis petturid. Nimelt kirjutatakse lauljanna nime kasutades fännidele, et nad on võitnud 1000 euro suuruse rahalise auhinna.