FOTOD JA VIDEO | Noored rändurid põrutasid koroonaajal kaubikuga Euroopasse: 2500 euro eest trahve, karmid reeglid ja hingemattev ilu sihtkohas 

Katharina Toomemets , täna 19:42

KAUBIKUELU: Miina ja Joosep on kõik ööd veetnud oma ratastel kodus. „Kui oled nagu tigu, kel kodu seljas, siis ega sa koda ju kuhugi vedelema jäta. Meie pikaajalise rändamise saladus ongi kulude võimalikult madalatena hoidmine,“ ütleb Joosep. Bussis täiskohaga elamisel on aga ka miinuspool – näiteks miinuskraadid. „Meil on kaasas väike gaasisoojendi ja bussis temperatuur alla kaheksa kraadi kunagi ei langenud. Oleme ka tekkidega hästi varustatud,“ ütleb Miina. Sellel pildil on nad juba Kreekas. Foto: Erakogu

Jaanuari alguses pakkisid maailmarändurid Miina Mariette Küüsmaa (28) ja tema elukaaslane Joosep (25) oma vähesed asjad elamiseks ümber ehitatud kaubikusse ja põrutasid koroonast hoolimata läbi Euroopa Kreekasse kliimapagulusse. Nad ei osanud arvatagi, millised põrgulikud seiklused neid ees ootavad. Üks eredamaid seiku oli näiteks see, kuid nad said Horvaatias üle 2000 euro trahvi, sest nad viibisid riigis tund aega lubatust kauem.