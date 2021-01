Inimesed „Eesti laulu“ poolfinalist Hans Nayna: muusika päästis mind halvalt teelt Terttu Jazepov , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

NÄEB TULEVIKKU EESTIS: „Pärast „Eesti laulu“ ja koroonat saan Eestis esinema hakata, oma publiku leida ja midagi püsivat teha. See on minu unistus,“ avaldab Hans Nayna. Foto: Stanislav Moškov

Tänavuse „Eesti laulu“ poolfinaalis kindlustas endale teiste seas koha Mauritiuselt pärit Hans Nayna, keda tõi Eestisse elama armastus. Pärast kodumaal seadusega pahuksisse sattumist pühendus ta jäägitult muusikategemisele ja avaldas loo, mis on juba kolm aastat Mauritiusel muusikaedetabelis püsinud. Ta usub, et see laul ta päästiski. Nüüd püüab ta Eesti muusikamaastikul kanda kinnitada.