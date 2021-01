Teleajakirjanik Hannes Hermaküla nime alt tegutseb sotsiaalmeedias petis: see ajab mind väga vihaseks 

"Nädal tagasi teatas Tartu linnavalitsuse siseaudiitor mulle meili teel, et keegi tegutseb minu nime all Facebookis," räägib ta ja lisab, et too kelm müüb seal erinevaid asju ning petab nii inimestelt raha välja. Äritegevus käib kontol siiani hoogsalt edasi. "See ajab mind väga vihaseks!"

Libakontol olevad kliendid on saanud kuidagi Hermaküla telefoninumbri ja mees saab tihti kõnesid küsimustega, kas toodet on veel võimalik osta ja kas ikka töötab hästi. "Just tund aega enne saadet sain kõne, kas see Samsung töötab hästi."

"Ma olen aru saanud, et kui tahetakse kelmiga kokku saada, siis ta nihverdab kuidagi ära ja leiab ettekäändeid. Samuti elukohaks on pannud Pärnu, kuigi ma elan Tallinnas," nendib ta.

Mul on isegi faks, aga sotsiaalmeedia kontot ei ole

Lisaks inimestelt raha välja petmisele teeb kelm ka Hannese nime alt poliitilisi postitusi. Hannese jaoks tulevad need postitused suure üllatusena, sest väga tihti ta seda kontot ei vaata. "Vahel poja käest küsin, et näitaks mis seal kontol toimub, aga lähiajal pole külastanud."

"20 aastat olen suutnud Facebooki vältida ja enam see ei õnnestu, ta tuleb sulle ise kallale. Ameerika presidendi kontod pannakse kinni, aga mulle tekib ise," proovib Hannes täbara olukorra üle nalja teha.

"Täna sain lisaks teada, et ta on mulle teinud Paypali konto, kuigi see on mul ammu olemas." nendib ta.