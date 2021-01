Paris Hilton valis emaduseks keerulise mooduse: „Nii saan soovi korral kaksikud valida!“ 

39aastane Paris paljastas uudise podcast'i "The Trend Reporter with Mara" teisipäevases osas. Hiltoni hotelliketi pärijate hulka kuuluv Paris, kes viimasel ajal on keskendunud DJ-tööle, ei jõua oma kallimat Carterit ära kiita. 39aastane ärimees olevat talle kogu katseklaasiviljastamise protsessi ajal toeks olnud.

Paris seletas, et ta valis katseklaasiviljastamise, kandmaks hoolt, et ta saaks soovi korral kaksikud. Ta unistab pojast ja tütrest. Hilton lisas, et kaksikute valimise võimalusest rääkis talle kauane sõbratar Kim Kardashian, kes on oma neljast lapsest kaks saanud surrogaatema abiga. "Tema rääkis mulle sellest. Ma ise polnud üldse kursiski."