VINGE SAAVUTUS: Pääru Oja mängib menusarja „Viikingid“ järjes! 

Pääru tunnistas Õhtulehele, et ei saa sarjast praegu palju rääkida. Uue sarja võtted hargnevad sada aastat pärast "Viikingite" (2013 - 2020) sündmusi - XI sajandil. Veebikülg IMDB.com näitab, et Oja tegelaskuju kannab Arne Gormssoni nime. Sarja 24 episoodist mängib eestlane IMDB.comi andmeil kümnes. "Ma pole seal peaosaline, aga esimeses hooajas olen siiski läbiv tegelane."

"Viikingid: Valhalla" stsenarist on tipptegija - Bruce Willise kassatükist "Visa hing" tuntud Jeb Stuart. Võtted olid Pääru kinnitusel suurejoonelised ja rahvarohked. "Tore ja uskumatu oli näha nii suurt produktsiooni. Need kuulsad näitlejad on hirmus andekad, hoiavad hästi kirvest käes! Kohati oli platsil ka tuhandeid inimesi." Kas midagi üllatas ka? "Ma ei olnud otseselt üllatunud, sest ilmselt oskasin ikkagi oodata, et see on nii suurejooneline projekt."