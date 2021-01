Ansamblit Ruja tunnustatakse muusikaauhindade jagamisel panuse eest Eesti muusikasse 

Tänavu 50. loomisaastat tähistav Ruja on ansambel, kelle panus Eesti muusikasse on mitmele põlvkonnale üheselt mõistetav. Laulud “Nii vaikseks kõik on jäänud”, “Eesti muld ja Eesti süda”, “Teisel pool vett”, “Must ronk” on ainult mõned Ruja hittlugudest, mida rahvas une pealt ära tunneb. Bänd alustas tegevust 1971. aastal Rein Rannapi eestvedamisel. Pea kõikides Ruja lauludes on solistiks armastatud ja varalahkunud Urmas Alender.

Bändi tegutsemise saab jaotada nelja etappi: varane Ruja, proge-Ruja, pop-Ruja ja hiline Ruja. Jaanus Nõgisto on ilmestanud Ruja tegevust kui protsessi, liikumist, mitte kui pelgalt bändi. Liikumise erinevatel perioodidel on olnud mitmeid tooniandvaid autoreid ja ajastu vaimust kantud tegureid.

Ruja muusika on üleni rahvuslik originaalmuusika, mis kasutab põhiliselt professionaalseid, kirjanduslikult tugevaid laulutekste. Koostööd on tehtud luuletajate Jüri Üdi, Ott Arderi, Hando Runneliga; edukalt on kasutatud ka klassikalist luulet, näiteks Ernst Ennot ja Lydia Koidulat.

Ruja mängis suurt rolli nii laulva revolutsiooni ettevalmistamises, kui ka eestluse hoidmisel üleüldiselt. Kahtlemata on ansambel mõjutanud Eesti muusika edasist käekäiku ning loonud suure hulga laule, mis on saanud Eesti muusika klassikaks ja mida esitatakse aktiivselt veel mitmeid aastakümneid.