Eestiski tuntud näitekirjanik suri Covidi tüsistustesse 

76aastase Noréni surmast teatas tema kirjastus Albert Bonniers Förlag. "Lars Noréni kui autori ja näitekirjaniku tähtsust on praegu paari lausega peaaegu võimatu väljendada, kuid ta kuulus meie aja tippude hulka," ütles kirjanduse esindaja Barrons.comi teatel.

2003. aastal esietendus Tallinna Linnateatris Noréni läbimurdenäidend "Öö on päeva ema", 2007 Draamateatris "Vaikne muusika" ning 2014. aastal Vanemuises draama "Deemonid". "Öö on päeva ema" ja "Vaikne muusika" on ilmunud Loomingu Raamatukogus ühiste kaante vahel.