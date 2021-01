„MIS MUSS ON?“ | Genka: kutsusin plaadile Eesti laulja, kes kirjutas pika vabanduskirja, miks ta ei saa tulla 

Räägime sellest, mis on Genka edu saladus, kes või mis on tema pärandiks ning milline peaks olema see inimene, kellest kunagi uus Genka võiks saada. Samuti uurime, kuidas sündis mehe tänavu jaanuaris ilmunud album „Oleg“. Saate vaatajaid huvitab aga, millised sõltuvused Genkat piinanud on ning kas tema riimid on kunagi mõnel Eesti kuulsuses harja punaseks ajanud.