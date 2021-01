„Fantastilise neliku“ täht hülgas ootamatult oma pere 

Inglise näitlejanna Alice Evans ("Teadmata kadunud") kirjutas teisipäeval nüüdseks kustutatud postituses, et abielu purunemine tuli tema jaoks täiesti ootamatult. 47aastane Ioan teatanud ühtäkki, et lahkub kodunt. "Mu armastatud abikaasa/hingesugulane Ioan Gruffudd, kellega olen 20 aastat koos olnud, teatas, et jätab järgmisel nädalal oma pere maha," säutsus Evans (49). "Mina ja meie väikesed tütred oleme väga segaduses ja kurvad. Ainsaks põhjenduseks on toodud meile see, et ta ei armasta mind enam."