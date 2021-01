Eesti muusikaauhindade galal välja vilistatud skulptor Tauno Kangro valmistab taas auhinnakujud 

Kangro oli mõned minutid laval olnud, kui saalist kostus "boo!". Kes hinnatud skulptori ja auhindade autori lavalt välja vilistas, ei ole teada.

"Mul on veel üks põhjus, miks on mulle on pigem kergendus auhinnast pääseda. Mul on väga ilus kodu. Sellest aastast teeb aga auhinnad Tauno Kangro. Ma tahaks öelda, et Kangro ei ole skulptor. Isegi, kui temast paremat skulptorit Keskerakonnas ei ole. See ei ole kunst!" paugutas Eplik, kes oli aasta meesartistide nominentide seas.

"Mul on väga hea meel, et minu koju sellist asja ei tule. Ma loodan, et järgmisel aastal on meil jälle ilusad Eesti muusikaauhinnad, sest linnapildis peame me selle venna käkerdisi nägema niigi kogu aeg," põrutas Eplik otse-eetris.

Õhtuleht küsis skulptorilt, kas väljavilistamist oli lavale kosta. "Mis loll jutt see on?!" vastas skulptorihärra Õhtulehe kõnele üllatunult. "Need olid ovatsioonid. Seal oli väga positiivne atmosfäär. See on kellegi alatu fantaasia ja vale arusaam," sõnas Kangro küsimuse peale. "Auhinnad said ka väga korralikult tehtud."

Sel neljapäeval toimub Eesti Muusikaauhinnad 2021 gala. Juba kolmandat aastat valmivad auhinnad Tauno Kangro skulptuuristuudios. Naisefiguur, keda on hellitavalt kutsutud nii muusaks kui ka muusika EMA-ks on igal aastal uue instrumendiga.

Varasemalt on auhinnakuju olnud nii viiuldaja kui ka saksofonist. Seekord on pronksi valatud taiesel käes flööt. Edukaimad artistid saavad ansambli jagu kujusid oma riiulile panna ning aastate pärast moodustada auhindadest suisa orkestri.