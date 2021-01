Inimesed Sugu korrigeerinud näitlejanna abielu läks lõhki Toimetas Triin Tael , täna 09:46 Jaga: M

Ellen Page 2014. aastal. Foto: Reuters/Scanpix

Kaks kuud tagasi teatas Hollywoodi näitleja Ellen Page, et ta on nüüd transsooline mees, kes kannab nime Elliot. Page'i abikaasa Emma Portner avaldas talle sotsiaalmeedias vankumatut toetust. Nüüd aga selgub, et nad olid selleks ajaks juba lahus.