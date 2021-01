LÕBUS GALERII | „Eesti laulu“ poolfinalist Wiiralt: kõik hääled, mis tahaksite meile anda, andke palun Ukule 

Ansambel Wiiralt kandideeris „Eesti laulule“ esimest korda, kuna on üsna värske bänd. „Oleme natukene üle aasta tegutsenud,“ sõnab ansambli vokalist ja suupillivirtuoos Siim Türnpuu. Wiiralti solist Marta Arula selgitab, et on Siimuga need, kes ühinesid ansambli teise lainega. Wiiralti esimeses laines olid just Revalsist lahkunud Martin Saaremägi ja Merilin Purge. „Nemad jõudsid tegutseda aastakese, aga kuidagi jäi see neil soiku. Mingil hetkel võttis Martin minuga ühendust, et prooviks ja vaataks koos, mis saab. Ülejäänud liikmed tulid sujuvalt juurde ja hakkasime mõtlema nime peale. Saime aru, et tegelikult on see bänd juba olemas, et meil pole vaja hakata jalgratast leiutama,“ selgitab Marta ja lisab, et alguses kõlas Wiiralti repertuaaris vaid Martini muusika, kuid nüüd löövad ka teised muusika tegemisel kaasa.