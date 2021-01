Phil Collins sai eksnaise 40 miljoni häärberist välja visatud ja maja müüdud 

40 miljonit dollarit maksev villa tõusis mullu Collinsi eraelulahingu keskmesse: selgus, et tema eksabikaasa Orianne Cevey elas häärberis koos oma uue mehega ning keeldus sealt lahkumast. Phil (69) ja tema kahe poja ema Orianne (46) olid aastaid tagasi lahku läinud, kuid mõne aasta eest ära leppinud ning kooselu jätkanud. Naine andis koguni mõista, et nad võivad uuesti abielluda. Kuid mullu suvel sai Collins ootamatult teada, et eksabikaasa on Las Vegases abiellunud hoopis Thomas Batesi nimelise noormehega (31).