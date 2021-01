Jane Fonda saab Kuldgloobuste galal elutööauhinna 

Fonda on mänginud ligi 60 filmis, sh "Barbarella", "Äraaetud hobused lastakse ju maha?", "Hiina sündroom" ja "Üheksast viieni". Ta on tuntud ka ühiskondliku aktivistina ja aeroobikaguruna.

"Jane'i laialdase loomingu tugipunktiks on üle viie aastakümne olnud lakkamatu aktivism," seisab Kuldgloobusi jagava Hollywoodi välisajakirjanduse ühingu presidendi Ali Sari avalduses. "Tema vaieldamatu talent on toonud talle kõrgeimal tasemel tunnustuse ning tema töine elu on küll mitmeid käänakuid teinud, kuid jäänud on vankumatu pühendumus muutuste esilekutsumisele."