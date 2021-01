Kuninglik sünnitus läheneb - vaata, millist nime maimukesele ennustatakse 

Kuninglik paar ei ole lapse soo kohta ainsatki vihjet poetanud. Ladbrokesi kihlveokontoris ennustatakse, et kui sünnib tüdruk, võib ta nimeks saada Grace. Poisi puhul on praegune nimesoosik Arthur. Kuid kihlveokontori esindaja Jessica O'Reilly toonitas ajakirjale People: "Kuna Eugenie enese nimi on üpris harvaesinev, ei saa me välistada ka selliseid nimesid nagu Tarquin või Matilda."