Endise lapsnäitleja ja Sarkozy venna abielu lahutati 

Us Weekly teatel lahutati omaaegse lapsnäitleja Olseni ("Lastega kodus") ja Prantsusmaa ekspresidendi Nicolas Sarkozy poolvenna abielu sel esmaspäeval. Sarkozy advokaat Michael Mosberg oli juba varem New York Postile kinnitanud, et abikaasad on jõudnud lahutuse tingimuste asjus kokkuleppele.