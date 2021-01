Inimesed Jaapani tippheliloojal Ryuichi Sakamotol diagnoositi vähk Toimetas Triin Tael , täna 11:42 Jaga: M

Ryuichi Sakamoto 2013. aastal žüriiliikmena Veneetsia filmifestivalil. Foto: Reuters/Scanpix

Oscari-laureaat Ryuichi Sakamoto teatas oma veebiküljel, et tal on diagnoositud soolevähk. See pole jaapani tippheliloojal paraku esimene kord vähiga võidelda.