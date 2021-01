„Eesti laulu“ poolfinalist Sissi Nylia Benita: Eurovisioni võit on minu suur unistus 

Sissi osaleb „Eesti laulul“ teist korda. Esimest korda astus ta 2019. aastal üles looga „Strong“, millega pääses finaali ning saavutas neljanda koha. Laulja kandideeris ka eelmisel aastal, kuid kahjuks ei jäänud tema laul sõelale. „Olin pettunud, aga elan elu filosoofia järgi, et kõik läheb nii, nagu peab. Mõtlesin, et sellel on põhjus, miks ma edasi ei saanud. Siis tuli koroona ja Eurovision jäi üldse ära. Vaatasin õele otsa ja mõistsin, et just see oligi põhjus.“