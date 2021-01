TREILER: filmiajaloo legendaarseimad koletised annavad üksteisele pasunasse 

Film, mille ülimalt lihtsalt hoomatavaks pealkirjaks „Godzilla vs. Kong“, toob meieni loo, mille keskmes liiga palju inimesi ja nende probleeme. Õnneks on üheks nende peamiseks mureks asjaolu, et varem neile abistava kämbla ulatanud Godzilla on nüüd veidral põhjusel tüli põhjustamas.