„Prints Harryst on järel vaid hale vari.“  

Briti kuningakoja ekspert Angela Levin avaldas 2018. aastal raamatu „Harry: Conversations with the Prince“ („Harry: jutuajamised printsiga“), mis kirjeldas prints Charlesi ja kadunud printsess Diana noorema poja elu nii kuningakoja esindajana kui ka väljaspool kulisse. Levin oli saatnud printsi arvukatel ametlikel ülesastumistel ning pääsenud temaga ka eksklusiivseid usutlusi tegema. Nüüd, kus kurikuulsast Megxitist – Harry ja tema abikaasa Meghani skandaalsest teatest, et nad lahkuvad Briti kuningakoja rüpest Põhja-Ameerikasse – on kulunud aasta, on Levin oma raamatukangelase suhtes üpris kriitiline.