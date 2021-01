Anneli Lahe asus Neeme Raua kaassaatejuhiks: oleme huumori osas ühel sagedusel ja saame asjadest ühtemoodi aru  

Varem oli saade TV3 eetris ja kandis nime „Tallinna kodanikud“, eelmisel aastal toimusid aga muudatused ja saatejuhiks sai Mihkel Raua asemel Neeme Raud. Lahe liitus saatega juba toona, alustades toimetaja ja otsesaates režissööri assistendina. „Teen kogu aeg erinevaid projekte, see on lihtsalt üks nendest. Kui Raivo Suviste seda kohta mulle eelmisel aastal pakkus ja jutuks tuli ka Neeme Raua kanditatuur, olin loomulikult valmis liituma,“ meenutab ta.

„Minu jaoks on suur au teha seda koos Neemega, kes on vaieldamatult selles inforuumis, mida saates käsitleme, väga tugev. Nii tema kui mina oleme televisoonis juba üle kahekümne aasta, seega usun, et suudame asjadest ühetmoodi aru saada,“ rõõmustab Lahe.

Anneli sõnul on maailm pidevas muutumises ja selleks, et seda vaadelda nii nagu tehakse saates „Siin Tallinn“, on vaja kogemust ja avarat maailmavaadet. „Seda kõike Neemel juba jagub. Siin ei piisa vaid sellest, et korjad päevakajalise teema üles ja laod tuimalt saates ette, seoseid nägemata. Õnneks oleme ka huumori osas ühel sagedusel, mis pole sellise kaastöö osas vähem oluline,“ lisab ta.