Probleemsete laste vanemad ametnikelt abi ei leia: tunneli lõpus ei ole valgust 

„Kohalikud Pärnu maakonna noored kasvavad ülepea, aga ametkonnad üritavad oma vastutust delegeerida ja see ei tooda mitte mingisugust lahendit,“ kurdab 14aastase tüdruku isa. Vaid mõned aastad tagasi õppis neiu koolis viitele, käis kunstiringis ja oli isale suureks rõõmuks. Nüüdseks on tüdrukust saanud huligaanide kambaliige, kes joob, suitsetab, teeb koolist poppi ning kaob päevadeks kodust.

„Meil on lastekaitse, noorsoopolitsei, terapeudid,“ loetleb Kaspar. „Aga kogu see süsteem on üles ehitatud sellele, et tulemi eest ei vastuta keegi.“ Mehe sõnul on aga ametnike armee ainsaks oskuseks probleemse tüdruku pead silitada.

„Lastekaitse dokumenteeris, et meie kodus probleeme ei ole. Samas läbiv teema on see, et kõik algab kodust, lapsed on kodu peegel. Miks siis vanemad lapsi ei kasvata?“ Kaspari sõnul on Eesti ametnike valdav ühtne meel, et lapsi ei tohi kasvatamisel noomida ega karistada, mistõttu ei saanud mees tütrele õigel hetkel kätt ette panna ega teda hukatuslikult kursilt eemale juhtida.

Kõik algas, kui Kaspari tütar oli 13aastane. Neiu oli sünnipäevaks saanud 65 eurot, see jäi kõrva aga ühele teisele temavanusele küla tütarlapsele, kes hakkas raha välja pressima. Sellest sai Kaspar teada tütre telefonisõnumeid lugedes. Noorsoopolitseile ja lastekaitsele muret kurtes sai aga isa noomida, kuna tütre luba sõnumite lugemiseks polnud mees küsinud.

Kuna ka väljapressija oli 13aastane, ei järgnenud olukorrale mingisugust karistust. Hiljem sattus Kaspari tütar punti täpselt nendesamade väljapressijatega.

Kaspari sõnul maksab lapse sõna rohkem kui täiskasvanud oma. See tähendab, et politseilt abi loota pole. Kaspar kirjeldab olukordi, kuidas seadusesilmi ei huvitanud ei joobes alaealiste sünnipäevapidu ega kodust leitud müstilise telefoni omaniku leidmine. Lastekaitseametnikud on öelnud aga, et isegi halbadest sõpradest ei tohi last eemal hoida, kuna noortel võib tekkida depressioon.

Ka Kaiet vaevavad sarnased mured. Nüüdseks 15aastaseks saanud tütre päevad mööduvad pidevalt kodust eemal. Emale on aga kunagisest eeskujulikust lapsest mälestuseks vaid vanad pildid ja kiituskirjad, mis pärinevad ajast, mil probleeme ei eksisteerinud.