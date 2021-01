PÄEVAHOROSKOOP: reede, 29. jaanuar 

Ambur

22. november – 21. detsember

On soodne aeg äritegevuse laiendamiseks. Võimalik, et suundud välismaiseid turge vallutama. Selleks on vaja julgust riskida ning suutlikkust süvitsi mõista olukorda maailmas.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kõik on võimalik! Julgete päralt on maailm, oled täna Jupiteri soosingus, nii et asu aga teele. Arenda ennast ja vaheta teadmisi teiste tarkade inimestega, lähtu enda unistustest.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pidev enesearendamine on eluviis, mis sulle üha uusi teid kätte juhatab. Näed eesmärke selgelt ja ehkki need on kõrged, on võimalik nendeni jõuda, kui õigeid samme teed.

Kalad

19. veebruar – 20. märts