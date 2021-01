GALERII | Vilen Künnapuu eksponeerib uuel näitusel ekspressiisveid ja omalaadseid akrüülmaale  

Künnapu eksponeerib näitusel valdavalt suureformaadilisi akrüülmaale, mis on ekspressiivsed, omalaadse geomeetria ja märgisüsteemiga teosed, milles on suur annus teadlikult rõhutatud naivismi.

Kui püüda nimetada tegurit, mis ühendab tema loomingulist praktikat – kusjuures viimane hõlmab lisaks arhitektuurile ka ilukirjandust, assamblaaži, kollaaži, joonistusi ning viimastel aastatel ka maalikunsti –, siis näib olevat kohane öelda, et selleks ühisnimetajaks on usk kunstnik-geeniuse loojamüüti. See ilmneb eriti selgelt Künnapu esseistikas, kus ta näib arhitektuurist kirjutamise vahendusel otsivat oma tegevusele õigustust, projitseerides ennast isegi mitte niivõrd ajaloole kuivõrd ajaloolistele figuuridele. Sellisest projektsioonist kasvab välja Künnapule omane stilistiline võte, milles argumentatsioon on läbi põimitud kultuurilooliselt oluliste isikute elulooliste, sealjuures sageli poolmüütiliste või suisa anekdootlike seikadega.