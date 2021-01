Keira Knightley: edasipidi teen kaasa vaid seksistseenides, mida filmib naine 

Keira tunnistab, et meesrežissööridega seksistseene filmides tunneb ta end lihtsalt väga ebamugavalt. "Ühest küljest on tegu eneseuhkusega, teisalt aga see, et mehed jõllitavad. Mul pole [seksistseenidele] täielikku keeldu, kuid ma ei taha neid teha meesrežissööridega," räägib ta.