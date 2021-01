UUS KUUM PAAR! Aastaid sõbrad olnud Kourtney Kardashian ja Travis Barker veedavad koos puhkust 

"Nende vahel on väga suur keemia," ütleb allikas väljaandele. "Nad on aastate jooksul korduvalt miilustanud, kuid nüüd nad päriselt käivad kohtamas."

Sahinad hakkasid levima, kui Kourtney ja Travis postitasid nädalavahetusel instagrami sarnaseid pilte. Tegelikult on aastaid sahistatud, et nende vahel on midagi enamat, kuid seni on mõlemad kinnitanud, et on vaid head sõbrad.