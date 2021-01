„Eesti laul 2021“ poolfinalist Heleza esineb prantsuskeelse looga: „Tahtsin teha midagi sellist, mida Eestis varem pole tehtud!“ 

„Eesti laulu“ poolfinaali jõudmine on Heleza jaoks suur üllatus ja konkursil osalemine esmakordne kogemus. „Ma polnud sellele kunagi mõelnud, aga tiim Universalis ütles, et „Eest laul“ on hea koht, kus ennast rahvale tutvustada ja soovitasid loo saata. Alati peab proovima. Ma ei uskunud, et edasi pääsen, aga on tore üllatus, et saan nii suurel platvormil oma muusikat jagada,“ rõõmustab ta.

„Tundsin varem, et ma pole piisavalt laulja. „Eesti laulul" osalevad ikkagi artistid, kelle karjäär on 10–20 aastat pikk. Mina olen väike tüdruk Tartust, käinud kooris, pole laulmist õppinudki. Arvasin, et see on minu jaoks liiga suur amps. Küll aga andis lähedaste ja sõprade toetus, usk minusse ning meeletult positiivne tagasiside loole viimase tõuke osalemiseks," räägib Heleza.

Nüüd, kui „Eesti laulu“ karussell vaikselt käima läheb, tekib tal ka teatav ootusärevus. „Ma ei ole kunagi nii suurel laval esinenud, seega natuke pabistan,“ ütleb Heleza. Õnneks on eurofännide tagasiside nii kodu- kui ka välismaalt väga positiivne: „Kui varasemalt ei olnud keegi minust väga kuulnud, on praegu lugematul arvul riike, kus kuulatakse minu muusikat. Kirjutatakse Türgist, Ukrainas, Hispaaniast, Prantsusmaalt...“

Kuigi kohast suurejoonelises finaalis ei ütleks noor lauljatar ära, tõdeb ta, et võidu positisioon on kellegi teise käes. „Olen lihtsalt niivõrd värske nägu,“ arvab Heleza. Ta peab üheks favoriidiks Jüri Pootsmanni: „Ta on minu lemmik. Neid kõrgeid ilusaid noote tahaks juba live-esituses näha.“

Suur Eurovisioni fänn Heleza pole, kuid loodab, et kokkuvõttes tuleb mõõduvõtt talle kasuks. „Kuna ma ei tea sellest väga palju, on kõik uus ja värske ning ei oska ette mõelda. Pigem lähen tühja lehena võistlustulle.“

Prantsuskeelne võistluslugu

Heleza naljatleb, et pärast „Eesti laulu“ ei pea inimesed pikalt ootama, mis sellest tüdrukust nüüd sai. „Eesmärk on sel aastal minialbum avaldada, see on valmis ja ootab kenasti oma aega, seega on pärast võistlust oodata palju muusikat,“ lubab ta.