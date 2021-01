Selge kõneleja tiitli pälvisid Hannes Hermaküla, Heimar Lenk, Priit Võigemast ja Nele Kirsipuu  

Võigemast tõdeb, et oli tiitli saamise üle väga üllatunud. "Ma küll ei tea, kustkohast niimoodi kõrva olen jäänud inimestele. Näitlejad võiks ju kõik olla selged kõnelejad. See oleks väga imelik, kui mõni näitleja ei oleks selge kõneleja. Siis on juba eos midagi väga valesti," lisab ta.

Kirsipuu tunnistab, et on vaegkuuljatelt varemgi tagasisidet saanud, et tema juttu on lihtne jälgida. "Nüüd, kui ma selle auhinna sain, mõtlesin ka, et kuidas ma niimoodi silma jään. Võib-olla on seos sellega, et olen TikToki pannud mõned videoklipid, kus olen teinud viipekeelt."

Lenkile tiitel üllatusena ei tulnud. "Olin väga liigutatud ja tegi härdaks. Sain aru, et saan inimesi aidata," räägib ta.

Eesti vaegkuuljate liidu esinaise Külliki Bode sõnul on selge kõneleja see, kes ütleb kõik sõnad ilusasti välja, on ilusa diktsiooniga, räägib mõõdukalt, ei kiirusta. "Tihtipeale ongi niimoodi, et mõte tahab kiiremini välja tulla, kui sõnad jõuavad seda öelda. Aga kindlasti on ka see hästi oluline, et kõne oleks enam-vähem ühtlase kõrgusega ja kõvadusega," räägib Bode.

Esmakordselt anti auhind välja neljas kategoorias, tänavu lisandus suunamudija ehk sotsiaalmeedias tegutseva mõjuisiku kategooria. "Kuna noored vaatavad eelkõige just sotsiaalmeediat, anti meile märku, et ka nende puhul võiks anda välja selge kõneleja auhind," selgitab Eesti vaegkuuljate liidu esinaine.