Saund „Eesti laulu" poolfinalist Alabama Watchdog: kahju, kui inimestele meeldib meie lugu, aga nad ei poolda meid, sest neile ei meeldi sõnad Terttu Jazepov , täna 11:21

ALABAMA WATCHDOG: Vasakult Taaniel Pogga, Ken Einberg ja Sven Seinpere. Foto: Stanislav Moshkov

Tänavusel „Eesti laulu“ konkursil on üheks uueks tulijaks rokkbänd Alabama Watchdog. Juba skandaali maitset tunda saanud trio ütleb aga, et nende ainus soov on luua siirast muusikat ja teha võistlusel oma elu parim etteaste.