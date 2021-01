Telelegend Larry King suri koroonaviirusega nakatumise tagajärjel 

King viidi haiglasse, kui selgus, et mees on koroonaga haigestunud. Vanameistril tekkisid nii ägedad tüsistused, et ta viibis vahepeal intensiivravil. "Larry King töötas 63 aastat raadios, televisioonis ja digitaalmeedias. Ta tegi tuhandeid intervjuusid ja võitis oma ainulaadse talendi tõttu palju auhindu," tõdeb tema esindaja ja lisab, mehest jääb maha tohutu kultuuripärand.