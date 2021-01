Tõnis Niinemets: kaotasin ülekoormatuse tõttu kõrvakuulmise 

Kõrvaarst ütles, et kõrv on ülekoormatud ja vajab puhkust. Vähendagu Tõnis müra, mille sees ta viibib, ja mure kaob.

Algul oli Tõnis imenstanud, aga siis hakkas arvutama: sügisel mängis ta oma monotükki „The Kid” vähem kui kolme kuuga 48 korda. „Tundub, et väsimus on pikema ajaga kuhjunud,” tõdeb ta ja lisab, et töö on kohati hektiline.