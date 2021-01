REKLAAM – LOOMEINIMESTE NEEDUS? Mart Juur reklaamiseadusest: keegi on kuskil pidanud pika ja vaevalise koosoleku 

Turundajate liidu ja tarbijakaitse ameti koostatud juhend peaks aitama sotsiaalmeedia mõjuliidritel kehtivat seadusandlust järgida. Mõjuliidriks peetakse juhendi järgi kõiki sotsiaalmeedias sisu loovaid või vahendavaid isikuid, kelle postitusi jälgitakse avalikkuse poolt. Pole vahet, kui palju on jälgijaid või kas konto on kinnine või avalik. „Sotsiaalmeedia reklaampostitus tuleb selle alguses selgelt märgistada, et jälgijad saaksid kohe lugema, vaatama, kuulama asudes aru, et tegu on reklaamiga. Reklaami märgistamiseks on asjakohane kasutada teemaviidet #reklaam. Märgistamiseks võib kasutada ka platvormi olemasolevaid võimalusi (näiteks Instagrami Paid Partnership tag) või kirjutada reklaamsisu olemuse välja postituse tekstiosa esimesel real terviklausena (näiteks blogis),“ seisab dokumendis.