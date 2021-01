HURMUR TINDERIS | Uudo Sepp otsib hingesugulast!? 

Pildil poseerib laulja armsa kassiga, käes pokaal head jooki. Uudo lisab, et sportliku noormenhena meeldib talle surfamine ja jooksmine. Ära ei ütle heast naljast ja Netflixist.

Uudo Sepo on Tinderis kaaslase otsingul Foto: Kuvatõmmis/Tinder

Eelmise aasta märtsis läks Uudo lahku oma kallimast Kelly Kivimaast, kellega oldi koos aasta aega. "Jah, see vastab tõele," kinnitas Uudo Elu24-le.

Aprillis külastas Uudo Star FM hommikuprogrammi. Küsimuse peale, kas koroona tõttu karantiinis olemine võis mõjutada suhte purunemist, vastas Uudo: "Võib-olla isegi oli, sest inimestel on vaja suhelda ja vaheldust. Kui sa oled kogu aeg ühes asjas kinni, võib juhtuda, et lõpuks plahvatad ja juhtub see, mida sisimas ei taha."