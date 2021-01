Luuletaja Liisi Ojamaa lesk: ma tunnen Liisist puudust, iga külje pealt... 

Ivari mäletamist mööda vahetasid nad Skype'i kontakte kohe pärast esimest või teist loengut. Ja veebis nad suhtlema jäidki. „Päriselus me kuigi tihti kokku ei saanud. Ta käis mu loengutel ja taroseminaril. Aga sisukamad kõnelused toimusid ikka internetis. Sellised need suhted tänapäeval ju tihti on – suur osa jookseb virtuaalselt. Meie saime väga lähedaseks just nimelt interneti kaudu.“

Selline suhtlus kestis neli-viis aastat. „Pikka aega olimegi ennekõike väga head sõbrad. Sest Liisi oli tollal abielus. Mingit suurt armumist ei olnud, aga tekkis selline vaimne hingesugulus, kus me saime teineteisega kõigest rääkida“ meenutab Ivar. „Ja siis, kui tema abielu lagunes ja ta mulle kurtis, kui keeruline see kõik on, tegin ettepaneku, et koligu minu juurde. Kui me kokku kolisime, ei mõelnud ma, et võiksime kokku jääda ja abielluda. See oli suhe, milles liikusime väikeste sammukeste kaupa, aga see toimis nii hästi, et aasta pärast olime abielus. Lihtsalt elu kujunes nii.“

Pulmakuupäeva – nagu väga paljusid teisigi daatumeid – Ivar ei mäleta. „Ma tean, et see oli juulikuus. Oli hästi kuum suvepäev ja suhteliselt lihtne tseremoonia.“ Ivar ütleb, et ta ei tahtnud pidu ja kuna Liisile oli see kolmas abielu, ei olnud ka mõrsjal enam painet valget kleiti ja pruudipärga kanda. Abielu sai Tallinna perekonnaseisuametis registreeritud veerand tunniga. „Registreerijal kiskus suu aeg-ajalt muigele, sest Liisi oli paljajalu nagu ikka. Ja mina olin lõhkiste teksastega.“

Liisil oli paar aastat varem olnud vähioperatsioon. Ivarit see ei hirmutanud. „Minu jaoks polnud see probleem. Kellegi eest hoolitsemine ja kellelegi pühendumine ei ole mulle raske,“ sõnab ta. „Meil oli Liisiga hästi tugev hingeline lähedus, hästi suur mõistmine. Paljusid asju polnud vaja isegi rääkida. Ma nimetan seda empaatiliseks suhteks – te tajute üksteise tujumuutusi, isegi mõtteid. Selline side kaalub ebamugavused üles.“ Ivar lisab, et Liisi on ainuke inimene, keda ta suudab enda kõrval ette kujutada. „Minu jaoks on kõik inimesed kohutavalt valjud, kohutavalt intensiivsed. Nad on nagu valjuhääldajad, mis mulle kõrva kriiskavad. Tavalise inimese kõrval ma väsin. Liisi seevastu oskas rääkida väga vaikselt ja tema kõrval ma ei väsinud. See saigi üheks põhjuseks, miks asi toimima hakkas.“

Kui leivad ühte kappi pandi, oli Ivari kodu Sauel. Sealt kolisid nad asjaolude sunnil paari aasta pärast Paldiskisse. Kaaluti muidki variante, kuid Liisile meeldis just Paldiski. „Ta ütles, et see on peaaegu nagu Tallinn. Samad kivid… Need, millest ta luuletab. Aga Saue talle ei meeldinud – see pidavat olema soine või nätske, igal juhul mitte päris tema keskkond. Kuidas ta ütleski… Jalge all lirtsub. Siin meenutasid paljud asjad talle Tallinna.“

Rotid kaasavaraks