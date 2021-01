Film Kolm sõpra Prostokvašinost ja pingviinipoeg Lolo tegutsevad taas Kaire Kenk , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

KATRIN RAJASAARE Tags: Katrin Rajasaare Foto: Tiina Kõrtsini

„Need on täiesti erilised multifilmid, kus igal tegelasel on oma hääl,“ iseloomustab teletoimetaja Margus Saar ERRi veebikanalitesse Jupiter ja Lasteekraan ning ETV2 lasteprogrammi jõudnud legendaarseid Sojuzmultfilmi restaureeritud ja algupärase eestikeelse dubleeringuga multifilme. „Ja need hääled on Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov, Helle-Reet Helenurm, Karl Kalkun, Maria Klenskaja, Aksel Küngas, Einari Koppel jt. Meie näitlejate tipptase! Paljuski juba Eesti kultuuriajalugu.“