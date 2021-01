KATKEND RAAMATUST | Synne Valtri: usun nähtamatutesse jõududesse 

Minul on oma usk. Usun nähtamatutesse jõududesse, usun maailma ja tema elementjõududesse, nagu vesi, tuli, õhk ja maa. Naudin nende kasulikkust, kuid ka austan nende allutamatut jõudu. Jah, ma usun ka kividesse, kuid pisikese nüansiga.

Usun kividesse, sest tihti hakkab mul pea teatud esoteerilistes poodides ringi käima, tunnen vahel ka teatavat surinat. Sama tunnet tunnen ma surnuaedades või ajaloolistes mälestuspaikades, mille reaalsel pinnasel on kunagi midagi toimunud. Ei, ma ei ole nõid, ma ei oska ühtegi ajaloolist sündmust kirjeldada ega ennustada ega kaarte panna, kuid ma tunnen midagi ja seetõttu ma ka valitud asju usun.

Kannan kaelas alati oma risti ja silma. Need on mulle väga olulised juba seetõttu, et need on spetsiaalselt minule tehtud. Kannan oma kindlaid sõrmuseid juba aastaid, ikka ja jälle selles sõrmes, kuhu ma nad kunagi panin. Need ehted kannavad minu nime ja juba aastaid ka minu energiat. Jah, ma usun, et iga inimese ehetele ja esemetele, mida nad pidevalt ligi hoiavad, ladestub midagi, mida ülitundlikud oskavad lugeda. Minul on oma ehetega hea ja kannan neid nii kaua, kuni enam hea ei ole. Eheteks pean ma ka oma tätoveeringuid, mida samuti ainult kindla sõnumina olen lasknud oma kehale jäädvustada. Ei midagi juhuslikku.

Minus on peidus nii müstiline pool kui realist, kuid ma olen ka vägagi kahe jalaga maa peal ja kõike mulle müstika pähe müüa ei saa. Usun, et nii lihtne siin ilmas eksisteerida ka ei ole, et muudkui katsud kive ja kõik laheneb – ei, ise peab ka ikka midagi tegema.

Kivid võivad olla inspiratsiooni ja motivatsiooni allikaks. Kui sa usud, et need annavad sulle jõudu, siis need annavadki sulle jõudu. Meil on kõikidel vabadus uskuda, millesse soovime. Kas me mitte ei ela ideaalsel ajastul?

Öeldakse tihti, et kui must kass läheb üle tee, siis peab olema ettevaatlik. Mina leian, et kui ükskõik mis värvi kass läheb üle tee, siis ju tal oli sinnapoole asja. Iga kehvasti väljakukkunud lause peale ei hakka ma ka üle õla sülitama, ma ei näe sellel mitte mingisugust mõtet.