Ricky Martin üllatas fänne uue imagoga! 

Ricky Martin Foto: Ricky Martin/Twitter

Latiinotäht Ricky Martin paljastas Twitteris, et ta on lasknud oma habet blondeerida. "Kui sul on igav, blondeeri," innustas ta oma fänne.