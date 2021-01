Joe Exotic lajatab Donald Trumpile, kes talle armu ei andnud 

Netflixi doksarjast "Tiger King" tuntud värvikas Joe, kelle õige nimi on Joseph Maldonado-Passage, istub USA föderaalvanglas pikka karistust selle eest, et ta tahtis oma rivaali Carole Baskinit vagaseks teha. Baskin on väljendanud kergendust, et Joe Exotic trellide taha jäi.

Tiigrikuningas ise väljendab sotsiaalmeedias sügavat haavumist. "Olin liiga süütu ja liiga GEI, et Trumpilt armu saada," säutsus Joe Exotic Twitteris. "Ma läksin Don juuniorile korda ainult siis, kui tal oli vaja minu kohta kommentaari teha, et oma sotsiaalmeediapostitust upitada. Olime me tõesti nii lollid, et arvasime, et ta tõepoolest seisab võrdsete õiguste eest? Esmajärjekorras tulevad tema korrumpeerunud sõbrad."