„Kuumade 70ndate“ täht ei tunnistanud end kolme naise vägistamises süüdi 

"Kuumade 70ndate" täht vahistati mullu juunis seoses kolme eraldi intsidendiga, mis leidsid väidetavalt aset 2001-2003, vahendab New York Post. Los Angelese ringkonnaprokuratuuri väitel vägistas näitleja 2001. aasta talvel 23aastase naise ning 2003. aasta aprillis 28aastase naise. Veel on talle esitatud süüdistus teise 23aastase naise vägistamises 2003. aasta sügisel või talvel. Väidetavad kuriteod leidsid aset Mastersoni kodus Hollywood Hillsis.

Saientoloogina tuntud Mastersoni advokaat Tom Mesereau kinnitab, et tema klient on süütu, ning on veendunud, et tõde pääseb kohtuprotsessi käigus jalule.