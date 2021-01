Kuidas küll aeg lendab! Tulevane Norra kuninganna sai 17aastaseks 

Norra troonipärimisjärjekorras teisel positsioonil olev printsess Ingrid Alexandra on kroonprints Haakoni ja kroonprintsess Mette-Mariti esimene ühine laps. Meenutatagu, et tulevane valitseja võttis naiseks üksikema: Ingrid Alexandra poolvend Marius on 24aastane ja elab koos sõbratariga Londonis. Lisaks on printsessil noorem vend prints Sverre Magnus (15).