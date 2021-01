Josh Hartnett paljastas, et tal on tegelikult kolm last 

Filmidega „Süütud enesetapud“, "Pearl Harbor" ja „Õnneseen Slevin“ seksisümboli maine pälvinud Hartnett (42), kel on seljataga armulugu Scarlett Johanssoniga, ütleb ajakirjas Mr Porter, et kõige rohkem uhkust tunneb ta oma pere üle. Hartnett ja inglise näitlejanna Tamsin Egerton (32) kaitsevad oma privaatsust väga hoolikalt: on teada, et neil on kolme- ja viieaastane laps, kuid nende nimesid pole näitlejapaar avaldanud. Ajakirjast ilmneb, et Tamsin tõi 2019. aasta lõpul ilmale kolmanda lapse, kes on seega umbes aastane.