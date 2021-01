Monaco vürstinna kaitseb oma radikaalset soengut 

Esmaspäeval 43aastaseks saav endine Lõuna-Aafrika olümpiaujuja kommenteeris oma soengut Prantsuse ajakirjas Point de Vue, toonitades: uus lõikus oli tema otsus. "Paistab, et see kutsus esile kõikvõimalikke kommentaare. Aga selgub, et ma tahtsin sellist soengut pikka aega, see stiil meeldib mulle. Ja ongi kõik."

Varem on pikalt-laialt kritiseeritud vürstinna tõsist näoilmet. Nii oli Charlene valmis ka kriitikaks tema uue juuksefassongi aadressil. "Muidugi. Need remargid "Appike, mida ta teeb?" ja "See pole ju väärikas!" on mulle vägagi tuttavad. Aga mul pole midagi öelda peale selle, et elame aastas 2021 ning praegusel väga murettekitaval ja raskel ajal on palju tähtsamaid küsimusi, mis meie tähelepanu väärivad."