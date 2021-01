Inimesed Gigi Hadid teatas viimaks enda ja Zayn Maliki tütre nime Toimetas Triin Tael , täna 10:00 Jaga: M

Gigi Hadid 2015. aastal Victoria's Secreti pesuetendusel. Foto: Reuters/Scanpix

Supermodell Gigi Hadid ja endine One Directioni laulja Zayn Malik on oma pisitütre suhtes väga kaitsvad olnud - tema nime avaldasid nad alles nüüd, kus tirts on juba neljakuune.