Armastuse pärast Austraaliast Eestisse kolinud Justini maruline minevik: „Kartsin oma elu pärast.“ 

Naisfännid piirasid kodu sisse

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Meesstripparite elust vändati 2012. aastal Hollywoodis film nimega „Magic Mike“, mille tegevus toimub kuumas meelelahutusmaailmas. Peaosas mängiv Channing Tatum õpetab seal noorukest meest esinema, pidutsema, naisi võrgutama ja kergelt raha teenima. Filmi põhirõhk on musklisse treenitud kuumade ihudega näitlejate erootilistel tantsudel, mis filmivaatajate ihud surisema panevad. Kas Justini sõul on filmiga mingi seos? „See on täpselt nagu „Magic Mike“, aga parem,“ hõiskab ta. „Miks? Sest ma elan seda elustiili! Reisimine, tuurid, etendused, põnevus, peod ja minu karjääri olulisim osa – võimalus panna publik karjuma ja elevusest aplodeerima.“

Austraalias stripparikarjääri alustades tabas Justinit aga tagasilöök, kuna naised külvasid ta üle liigse tähelepanuga. „Lõpuks hakkasin saama väga veidraid sõnumeid ja mind isegi jälitati,“ paljastab ta. „Need inimesed on väga järjepidevad. Mulle saadeti väga seksuaalseid sõnumeid ja seda tänaseni. Nad said isegi teada, kus elan, ning veetsid tunde mu ukse taga, lootes, et väljun. Isegi mu sõpradega võeti ühendust: lisati sotsiaalmeedias sõbraks, hakati suhtlema ning sõbrutsema. Sõprade kaudu saidki mu asukoha teada. Nüüd kirjutavad naised mu privaatsõnumitesse ainult siis, kui nad pole teadlikud minu partnerist Triinu Liisist või Meet The Leosest (paari ühine sotsiaalmeediakonto – toim.).“ Ka Triinu Liis saab flirtivaid sõnumeid võõrastelt meestelt. „See käib eluga kaasas,“ tõdeb sisulooja.

Justin tunnistab, et sellise meelelahutuskarjääri peamine miinus on usaldava kallima leidmine. „Mõistetavalt pole enamik naisi selle ideega päri. On ka neid, kes ütlevad, et neid ei häiri, kuid lähemalt tutvudes nende arusaam muutub. Leian, et parim viis selle probleemi lahendamiseks on leida sarnase eluviisiga inimene. Näitlemine, modellindus, sotsiaalmeediasisu loomine, laulmine – kõigis nendes valdkondades võidakse nõuda, et sa kolleegiga näiteks fotol väga lähestikku oled.“

Justini sõnul tema kallimat Triinu Liisi see töö ei häiri. „Ta on suurim toetaja, kes mul kunagi olnud on – käib minuga esinemistel kaasas ning filmib ja pildistab need üles. Alati innustab mind ja ma näen, kuidas ta naeratab, kui esinen. Ta naudib seda.“

Foto: Martin Ahven

