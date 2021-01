Tele ARVUSTUS | Madli Vilsar uuest kaalusaatest: erinevate füüsistega inimeste puhul vaid kaalunumbrist jahumine on primitiivne Madli Vilsar , täna 14:57 Jaga: M

Saate "Kallid kalorid" osalejad Foto: TV3

Kuna mulle on dieeditamine ning kalorite ja toidu pjedestaalile panemine nii tuttav teema, mõtlesin, et peaksin kindlasti ära vaatama esimese osa saatest „Kallid kalorid“. Ma loodan, et see saade tekitab ühiskonnas diskussiooni ja inimesed saavad aru, et tegemist on tõsielusaatega, kuhu on valitud värvikad ja humoorikad osalejad, ning ekraanile on toodud see mahlakas osa meelega, intriigide loomiseks, sest muidu ei oleks ju midagi vaadata.