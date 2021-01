Brigitte Susanne Hunt vihastas noore suunamudija välja: enesetapu üle nalja tegemine on õõvastav 

Kurg väljendab Instagrami stoorides pahameelt, sest tema arvates oli Hundi kommentaar enesetapu kohta õõvastav. "Vaatasin seda TikToki päris mitu korda järjest ja see hakkas mind nii räigelt kriipima ja mõtlesin, et pean lihtsalt midagi ütlema. Saan aru, et siin üritati olla sarkastiline või irooniline, aga see, et sa teed enesetapu üle sellise kerglusega nalja, on õõvastav," tõdes ta.

"See näitab, et inimesel pole arusaama, kui tõsine ja raske see teema on. Peaks natuke järgi mõtlema, mis suust välja tuleb. Kõike ei peaks valjult välja ütlema," arvab Kurg.